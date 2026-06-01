Двух нижегородцев удалили с ЕГЭ-2026 за шпаргалки и телефон

Пересдать экзамен они смогут только через год.

Источник: Время

1547 человек сдавали ЕГЭ по химии в Нижегородской области в понедельник, 1 июня. Об этом сообщил министр образования региона Михаил Пучков в своем канале МАКС.

Историю сдавали 1773 человека, литературу — 847 человек.

По словам министра, экзамены прошли спокойно, но было два удаления: одно — за шпаргалку, другое — за телефон.

«В подобном случае результат аннулируется, и пересдать экзамен можно будет только через год», — напомнил Михаил Пучков.

Он призвал выпускников не жульничать.

«Не пытайтесь проносить шпаргалки и телефоны! Это откроется, даже если не сразу, то при просмотре видео», — пояснил он, рекомендовав писать интеллект-карты от руки.

Ранее был опубликован фоторепортаж из пункта приема экзамена в Нижнем Новгороде/