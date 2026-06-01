В Пермском крае хотят объединить и упразднить ряд деревень

Источник: Комсомольская правда

В Законодательное собрание Пермского края внесен законопроект, который предполагает преобразование 14 населенных пунктов в Верещагинском муниципальном округе. В рамках инициативы планируется изменить административный статус и присоединить несколько деревень к более крупным поселениям, в том числе деревню Хрены.

Согласно документу, часть населенных пунктов предлагается включить в состав соседних территорий. Так, деревни Первомайка и Черномясово планируется присоединить к городу Верещагино. Деревню Старый Посад хотят включить в состав села Вознесенского. Беляевка пополнится деревней Алешата, а к деревне Посад добавится деревня Заполье.

Также предлагается объединение деревень в других направлениях округа: Хрены и Левино планируют присоединить к деревне Зарич, а Паклино — к деревне Кривчана.

В пояснительной записке отмечается, что изменения связаны с фактическим слиянием населенных пунктов на местности. Кроме того, реорганизация необходима для включения этих территорий в федеральную программу догазификации.

Рассмотреть законопроект депутаты планируют на одном из пленарных заседаний в июне.