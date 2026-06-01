Первые белые и молодые лисички: супергрибной сезон начался в Подмосковье

За сбор краснокнижных видов грибов москвичи могут получить штраф. За случайный сбор грозит от двух с половиной до пяти тысяч рублей, а за умышленный — до четырех лет принудительных работ и штраф, достигающий одного миллиона рублей. Если группа лиц решит продать грибы, занесенные в Красную книгу, человеку грозит до девяти лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».