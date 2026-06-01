Первые белые и молодые лисички: супергрибной сезон начался в Подмосковье

Долгожданный «супрегрибной сезон» начался в Московской области. Сейчас в лесах уже можно найти, например, ароматные лесные шампиньоны, которые легко отличить от ядовитых собратьев. Об этом рассказал миколог Дмитрий Тихомиров.
Кроме того, в лесах появились первые белые грибы, молодые лисички и серо-желтый трутовик. Эксперт отметил, что благоприятные погодные условия, включая перепады температур и обильные осадки, способствуют активному росту грибов.
— Думаю, после похолодания, которое было на неделе, и обильных дождей грибов будет еще больше. Чтобы грибы начали плодоносить, нужна как раз такая температурно-влажностная провокация, то есть похолодание и осадки, — передает слова специалиста Aif.ru.
За сбор краснокнижных видов грибов москвичи могут получить штраф. За случайный сбор грозит от двух с половиной до пяти тысяч рублей, а за умышленный — до четырех лет принудительных работ и штраф, достигающий одного миллиона рублей. Если группа лиц решит продать грибы, занесенные в Красную книгу, человеку грозит до девяти лет лишения свободы и штраф до трех миллионов рублей. Подробнее об этом — в материале «Вечерней Москвы».