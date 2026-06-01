Патриарх Кирилл посетит Калининград 6−7 июня: освятит памятник князю Владимиру и проведёт богослужения

В Калининграде предстоятель РПЦ совершит богослужения в Кафедральном соборе Христа Спасителя и освятит памятник святому благоверному князю Владимиру, установленный на Соборной площади.
Торжественная программа начнётся в субботу, 6 июня, в 16:00 с Всенощного бдения в Кафедральном соборе Христа Спасителя. В воскресенье, 7 июня, в 10:00 там же состоится Божественная литургия, после которой, в 12:30, запланировано освящение памятника князю Владимиру на Соборной площади.
Памятник был установлен в конце мая 2026 года. В апреле Совет по культуре в Калининграде единогласно утвердил его проект. Автором архитектурного решения выступил член Союза архитекторов России Иван Соловьёв, скульптором — член Российского союза художников Кирилл Чижов.