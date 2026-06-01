Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам полмиллиона рублей, испугавшись уголовной ответственности

В ходе разговора злоумышленники убедили пенсионерку в том, что от её имени якобы осуществляется финансирование вооружённых сил иностранного государства, и теперь ей грозит уголовная ответственность. Под предлогом предотвращения незаконных операций и «проверки денежных средств» аферисты убедили женщину перевести все сбережения на «безопасный счет». Следуя инструкциям звонивших, потерпевшая через банкомат перевела 500 тысяч рублей личных накоплений по указанным реквизитам.