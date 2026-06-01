Пенсионерка из Калининграда перевела мошенникам полмиллиона рублей, испугавшись уголовной ответственности

В ОМВД России по Ленинградскому району Калининграда обратилась 70-летняя местная жительница, ставшая жертвой телефонных мошенников.

Как установили полицейские, женщине позвонили неизвестные, которые поочерёдно представлялись сотрудниками социальной организации, банка, службы финансового мониторинга и даже силовых структур.

В ходе разговора злоумышленники убедили пенсионерку в том, что от её имени якобы осуществляется финансирование вооружённых сил иностранного государства, и теперь ей грозит уголовная ответственность. Под предлогом предотвращения незаконных операций и «проверки денежных средств» аферисты убедили женщину перевести все сбережения на «безопасный счет». Следуя инструкциям звонивших, потерпевшая через банкомат перевела 500 тысяч рублей личных накоплений по указанным реквизитам.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса РФ («Мошенничество»). Полиция призывает граждан быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше