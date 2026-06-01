В Нижнем Новгороде подвели итоги финала чемпионата «Профессионалы»

Итоги финала чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» по компетенциям креативных индустрий и ИТ подвели в Нижнем Новгороде. Участниками и гостями масштабного события стали более 10 тысяч человек из 89 регионов России и 19 дружественных государств, сообщили в Минпросвещения РФ.
На мероприятии были объявлены имена первых 36 победителей и призеров в основном зачете. Кроме того, были названы победители и призеры в международном, индустриальном и командном зачетах.
«Движение “Профессионалы”, которое мы развиваем в рамках нацпроекта “Молодёжь и дети” по поручению Президента Владимира Владимировича Путина, дает возможность молодым людям показать профессиональные навыки и сделать первые шаги в построении успешной карьеры. Важно, что свыше 10 тысяч компаний и предприятий поддерживают участников движения “Профессионалы”. Они уже предложили более 50 тысяч стажировок и вакансий конкурсантам. Поздравляю победителей и призеров финала по компетенциям креативных индустрий и ИТ и благодарю их наставников за вклад в развитие ребят!» — заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
В 2026 году финал чемпионата «Профессионалы» проходит в трех городах: в Нижнем Новгороде в мае состоялся финал по компетенциям блока «Креативные индустрии и ИТ», в Калуге в августе пройдет финал по компетенциям блока «Промышленность», в Санкт-Петербурге в ноябре-декабре состоится финал по компетенциям блоков «Образование», «Сервис», «Производство», «Медицина», «Строительство» и «Инженерные технологии».
«Само участие в соревнованиях открывает ребятам реальные карьерные перспективы. Победителей, призеров и их наставников ждут крупные премии от правительства России. Кроме того, ребята автоматически получают оценку “отлично” за демонстрационный экзамен, если конкурсная компетенция совпадает с их профилем обучения в колледже. Но главное — финал чемпионата “Профессионалы” — это уникальная среда, где встречаются образование, индустрия и сами студенты. В такой атмосфере технологии быстрее приходят в учебный процесс, а ребята учатся решать задачи, максимально приближенные к реальному производству», — рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.