Стало известно, стоит ли москвичам ждать 30-градусную жару

30-градусной жары в Москве в ближайшее время не будет. Об этом РИА Новости рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
По её словам, температура выше плюс 26 градусов пока не поднимется. 5−6 июня воздух прогреется до плюс 21−26 градусов днём, ночью столбики термометров покажут плюс 9−14 градусов.
С 4 июня местами возможны кратковременные дожди.
Синоптик отметила, что такие показатели — обычная июньская погода, которая не может не радовать жителей столицы.
