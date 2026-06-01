Путин присвоил 19-му полку РХБЗ звание «гвардейский»

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил почетное наименование «гвардейский» 19-му полку радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«Присвоить 19-му полку радиационной, химической и биологической защиты почетное наименование “гвардейский” и впредь именовать его: 19-й гвардейский полк радиационной, химической и биологической защиты», — говорится в указе.
Отмечается, что наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов.