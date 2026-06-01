Бадеха рассказал, что ОАК начала поставлять заказчикам самолеты Ту-214

«По Ту-214 поставки уже идут», — сказал Бадеха в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Ту-214 — российский среднемагистральный двухдвигательный пассажирский самолет, рассчитанный на полеты дальностью до 4,5 тыс. км. Машина рассматривается как один из ключевых проектов по обновлению парка отечественных авиакомпаний в рамках программы импортозамещения.
В декабре 2025 года модернизированный Ту-214 получил одобрение главного изменения типовой конструкции.
В феврале 2026 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о завершении сертификации пассажирского самолета Ту-214 и о начале серийного производства лайнеров.
