Бадеха рассказал, что ОАК начала поставлять заказчикам самолеты Ту-214

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала поставки пассажирских самолетов Ту-214.

Источник: РБК

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) начала поставки пассажирских самолетов Ту-214. Об этом сообщил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха в интервью ТАСС.

«По Ту-214 поставки уже идут», — сказал Бадеха в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Ту-214 — российский среднемагистральный двухдвигательный пассажирский самолет, рассчитанный на полеты дальностью до 4,5 тыс. км. Машина рассматривается как один из ключевых проектов по обновлению парка отечественных авиакомпаний в рамках программы импортозамещения.

В декабре 2025 года модернизированный Ту-214 получил одобрение главного изменения типовой конструкции.

В феврале 2026 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о завершении сертификации пассажирского самолета Ту-214 и о начале серийного производства лайнеров.

