Главные новости за 1 июня: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Бутурлиновский ЛВЗ под Воронежем задолжал по налогам 330 млн руб. Предметом исполнения является налог в размере отрицательного сальдо ЕНС. Взыскивать сумму предстоит Межрегиональной инспекции ФНС России по управлению долгом.
Власти Воронежа до конца года планируют рассмотреть возможность продления метробуса до аэропорта. Первый участок протяженностью 5,5 км, торги на обустройство которого планируется опубликовать в ближайшее время, пройдет от ВГУ до памятника Славы.
До 1 млрд может стоить промышленный парк на Рабочей улице в Белгороде. В документах закупки говорится, что строительство промпарка запланировано на период 2027—2028 годов. Стоимость возведения объекта будет уточняться в процессе проектирования и прохождения госэкспертизы.
Дошло до суда дело об убийстве сотрудника военной полиции в Липецкой области. 63-летнему жителю Чаплыгинского района предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь правоохранителя и угрозе применения насилия в отношении представителя власти.
Арбитражный суд Курской области полностью удовлетворил иск региональной прокуратуры о взыскании ущерба в 1 млрд руб. в облбюджет к столичному ООО «Управление капитального строительства» — подрядчику, построившему мемориальный комплекс «Курская битва» в Поныровском районе.
Орловским бюджетникам дадут по 100 тыс. руб. за вступление в «БАРС». Из информации, опубликованной мэром Орла Юрием Парахиным в его Telegram-канале, также следует, что подписать контракт на вступление в «БАРС-Орел» можно только на срок в три года или пять лет.
Тамбовский губернатор пообещал удалять чиновников с совещаний за телефон. Поводом для такого заявления стал инцидент с региональным министром ТЭК и ЖКХ Константином Шульгиным, который отвлекся на смартфон.