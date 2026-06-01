В Ростове на Западном водитель устроил стрельбу из травматического оружия

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД выяснили подробности случившегося. По предварительным данным, между водителями вспыхнула ссора прямо на проезжей части. Словесной перепалкой дело не ограничилось — один из участников конфликта достал травматическое оружие и выстрелил. Его задержали и отвезли в отделение, а второй водитель с ушибами отправился в больницу — медикам предстоит оценить тяжесть полученных травм.