В Челябинской области очистили берег Каргинского пруда

Участники акции «Вода России» привели в порядок прибрежную территорию Каргинского пруда в Саткинском округе Челябинской области, сообщили в администрации муниципалитета. Субботник был организован в соответствии с задачами нацпроекта «Экологическое благополучие».
В мероприятии приняли участие неравнодушные жители города Сатки, волонтеры‑медики из Саткинского медицинского колледжа, представители местного предприятия и школьники. Вместе они очистили около 1 км береговой линии Каргинского пруда. Их общими усилиями было собрано более кубометра мусора. Кроме того, участники субботника привели в порядок родник в Каргинском парке.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.