Сети для СВОих: как москвичи объединились для помощи участникам спецоперации

Волонтеры движения «Сети для СВОих» передали очередную партию гуманитарного груза участникам спецоперации. «Вечерняя Москва» пообщалась с их руководителем Ксенией Новожиловой.
Волонтерской деятельностью Ксения начала заниматься десять лет назад. С начала проведения СВО искала варианты организовать помощь, идею подал папа Дмитрий Николаевич. Ксения взяла на себя организационные вопросы, а мама Светлана Николаевна занялась изучением технологий плетения.
Первую сеть плели всей семьей, позвав близких друзей. А уже через день на пороге стали появляться новые люди. За первую неделю команда была уже около 100 человек. Со всей Москвы и Подмосковья потянулись неравнодушные люди, с этого все и началось.
— С самого начала проведения специальной военной операции была высокая необходимость в дополнительной маскировке военной техники, боевых позиций и блиндажей, — рассказывает «Вечерней Москве» Ксения Новожилова.
Тогда в столице еще не были оборудованы специальные пространства, где добровольцев могли бы обучить плетению маскировочных сетей с различными узорами в зависимости от сезона, а также средств индивидуальной маскировки.
— Тогда я вместе с родными открыла первый центр в Москве для коллективного плетения маскировочных сетей, — вспоминает Ксения Новожилова. — Таким образом мы создали точку притяжения, объединив силы, направленные на помощь участникам СВО. Через семьи мобилизованных и добровольцев установили прямой контакт и смогли достигнуть образцового качества плетения. Количество волонтеров приумножалось, на Войковскую уже приезжают со всех районов Москвы и Подмосковья.
На сегодняшний день в команде волонтеров более 4500 человек. Все они помогают военнослужащим, которые служат на донецком, луганском и запорожском направлениях.
— С началом массового применения беспилотников запросы бойцов не меняются. Круглогодично солдаты просят у ребят маскировочные сети, — говорит руководитель волонтерского движения. — Они идеально укрывают позицию, технику, блиндажи.
При каждой отправке гуманитарной помощи отдельную часть груза волонтеры передают госпиталям в Курске, Луганске, Белгороде, а также Донецке.
«Сети для СВОих» регулярно устраивают в столице семейные мастер-классы по плетению маскировочных сетей и других необходимых вещей на фронте. 29 мая одно из таких мероприятий прошло в Савеловском районе Москвы. В обучении новых волонтеров принимают участие ветераны спецоперации.