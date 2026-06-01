Как носить каблуки и не уставать: эксперт дала рекомендации

Мода на каблуки снова возвращается, но вместе с ней растет и интерес к тому, как носить их без боли и усталости. Директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская рассказала, как сохранить здоровье ног при выборе стильной обуви. Об этом пишет aif.ru.
«Каблуки влияют и на осанку, но не думайте, что в лучшую сторону. Да, ходить на них с сутулой спиной не получится — становясь на каблук, мы выпрямляемся, но при этом изменяется естественное положение тела», — отметила подиатр.
Специалист объяснила, что давление на переднюю часть ноги может увеличиваться в несколько раз, что со временем приводит к деформациям пальцев, появлению мозолей и хроническим болям.
Чтобы снизить вред, врач советует не носить одну и ту же пару каждый день и чередовать разную высоту каблука. В течение дня полезно снимать обувь, давать ногам отдых и делать простые упражнения для стоп. После длительного ношения не стоит резко переходить на полностью плоскую обувь — это может вызвать травмы ахиллова сухожилия.
Ранее подолог Юлия Иволга перечислила способы борьбы с главными летними проблемами стоп. Новая обувь часто приводит к появлению мозолей и натоптышей, а пересушенная солнцем кожа становится более уязвимой.