Как носить каблуки и не уставать: эксперт дала рекомендации

Подиатр Чижевская: чередование высоты каблука снижает нагрузку на ноги.

Источник: Комсомольская правда

Мода на каблуки снова возвращается, но вместе с ней растет и интерес к тому, как носить их без боли и усталости. Директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии» Ольга Чижевская рассказала, как сохранить здоровье ног при выборе стильной обуви. Об этом пишет aif.ru.

«Каблуки влияют и на осанку, но не думайте, что в лучшую сторону. Да, ходить на них с сутулой спиной не получится — становясь на каблук, мы выпрямляемся, но при этом изменяется естественное положение тела», — отметила подиатр.

Специалист объяснила, что давление на переднюю часть ноги может увеличиваться в несколько раз, что со временем приводит к деформациям пальцев, появлению мозолей и хроническим болям.

Чтобы снизить вред, врач советует не носить одну и ту же пару каждый день и чередовать разную высоту каблука. В течение дня полезно снимать обувь, давать ногам отдых и делать простые упражнения для стоп. После длительного ношения не стоит резко переходить на полностью плоскую обувь — это может вызвать травмы ахиллова сухожилия.

Ранее подолог Юлия Иволга перечислила способы борьбы с главными летними проблемами стоп. Новая обувь часто приводит к появлению мозолей и натоптышей, а пересушенная солнцем кожа становится более уязвимой.