Цифровые сервисы Югры станут доступнее для незрячих людей

Официальные сайты органов государственной власти в Югре станут понятнее и удобнее для людей с нарушениями по зрению, сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа. Необходимые технические работы проведут в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Проект «Драйверы цифровой инклюзии» реализуется Нижегородским областным центром реабилитации инвалидов по зрению «Камерата» при поддержке Фонда президентских грантов. Экспертами разработан учебный курс для незрячих тестировщиков, выпускники которого исследуют доступность государственных и муниципальных интернет-ресурсов. В команду от Югры вошли три таких тестировщика, которые провели комплексный анализ 24 официальных сайтов: органов местного самоуправления, портала правительства и типового сайта исполнительного органа. Эксперты подготовили отчеты и свои рекомендации по устранению обнаруженных недочетов. Департамент информационных технологий и цифрового развития региона учел замечания и поможет сделать цифровые сервисы доступнее для всех жителей.
«Участие Югры в проекте по тестированию госсайтов — это не просто техническая экспертиза, а наш вклад в реализацию принципов инклюзивности. Для нас критически важно, чтобы слепые и слабовидящие югорчане имели равный доступ к информации. Результаты этой проверки позволят нам точечно устранить барьеры и сделать цифровую среду региона по-настоящему удобной для каждого жителя», — отметила заместитель директора департамента информационных технологий и цифрового развития региона Галина Михайлова.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.