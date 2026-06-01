От поверхности воды до дна океана

Это мультимедийная цифровая выставка, где реальность превращается в фантазию. Пять залов — пять разных миров, объединённых одной стихией — океаном. Всё начинается на поверхности воды. Ты смотришь на лёгкую рябь, блики солнца, и вот ты уже начинаешь погружение. Глубже. Ещё глубже. В одном зале на тебя с огромного купола медленно движется гигантский осьминог. Его щупальца тянутся прямо к тебе, но ты не боишься — ты заворожён. В другом зале мимо проплывает огромный кит. Он неторопливо и величественно пересекает стену за стеной, а следом за ним тянутся бесконечные косяки рыб — тысячи серебристых искр в толще воды. В третьем зале ты оказываешься внутри геометрического пространства. Проекции ломают реальность: узоры, линии, глубины, всё движется, перетекает, окружает тебя со всех сторон. В четвёртом — изображение живёт на каждой стене одновременно. Ты стоишь в центре, и океан повсюду: сверху, снизу, слева, справа. В пятом — просто невероятная, незабываемая атмосфера глубины.