В Калининграде и Полесске ищут седого пенсионера в синей куртке

В Калининграде и Полесском районе ищут 76-летнего Юрия Бубнова, который пропал 1 июня. Об этом сообщают волонтёры ПСО «Запад».
В понедельник мужчина перестал выходить на связь с близкими, а его местонахождение не установлено. Предположительно он может находиться в Ленинградском районе областного центра или в пос. Нахимово.
Приметы пропавшего: рост — 166 см, он худощавого телосложения, с седыми волосами. Был одет в синюю куртку, голубую рубашку в клетку, чёрные брюки и чёрные ботинки. Может нуждаться в медицинской помощи.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 50−80−38; 8 (4012) 520−444; 02; 102 или 112.
