В приморском городе Спасске-Дальнем открыли студию аэройоги

Ольга Бенько решила стать предпринимателем после выхода на пенсию. Кроме того, женщина прошла профессиональное обучение на инструктора по йоге. Поначалу она проводила занятия на открытых городских площадках. По мере увеличения группы единомышленников Ольга поучаствовала в конкурсе «Социальный бизнес Приморья», выиграла грант и открыла полноценную студию с профессиональным оборудованием.