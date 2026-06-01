В приморском городе Спасске-Дальнем открыли студию аэройоги

Военный пенсионер открыла в городе Спасске-Дальнем Приморского края студию аэройоги для любителей активного образа жизни старше 55 лет. Инициативу удалось реализовать благодаря гранту и комплексной поддержке предпринимателей по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в агентстве проектного управления региона.
Ольга Бенько решила стать предпринимателем после выхода на пенсию. Кроме того, женщина прошла профессиональное обучение на инструктора по йоге. Поначалу она проводила занятия на открытых городских площадках. По мере увеличения группы единомышленников Ольга поучаствовала в конкурсе «Социальный бизнес Приморья», выиграла грант и открыла полноценную студию с профессиональным оборудованием.
«Для меня миссия — помочь людям старшего возраста оставаться активными, здоровыми и чувствовать себя нужными. Малоподвижный образ жизни — серьезная проблема, особенно в малых городах. Я сама военный пенсионер и знаю, как важно сохранять бодрость духа и тела», — поделилась Ольга Бенько.
За четыре года работы над расширением проекта Ольга активно пользовалась услугами центра «Мой бизнес». В 2023 году она прошла акселерационную программу, в 2024-м — попала в каталог-навигатор социальных предприятий, а в 2025 году воспользовалась цифровым продвижением бренда.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.