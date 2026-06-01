На Ставрополье создадут образовательный кластер в сфере радиоэлектроники

Производственно-образовательный центр в сфере радиоэлектронной промышленности запустят в 2027 году на базе Ставропольского колледжа связи, сообщили в правительстве Ставропольского края. Новая площадка появится в образовательном учреждении после победы в грантовом конкурсе федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Помимо колледжа в состав кластера войдут четыре промышленных предприятия и три образовательных учреждения: Ставропольский региональный колледж вычислительной техники и электроники, Буденновский политехнический колледж и Невинномысский химико-технологический колледж. Благодаря грантовой поддержке, софинансированию из краевого бюджета, а также средствам партнеров кластер оснастят современным учебно-лабораторным оборудованием.
«Проект даст импульс развитию ставропольской радиоэлектронной промышленности и выведет подготовку специалистов для отрасли на новый уровень. Речь идет о кадрах в области разработки электронных устройств, автоматизации производств, развития “умных” устройств и интернета вещей, специалистах по обслуживанию телекоммуникаций, программистах и техниках-электриках», — отметил и. о. министра, первый заместитель министра энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Дмитрий Макаркин.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.