«Кажется, что вот-вот позвонит»: дочь Алексея Пиманова помянула отца на 40 дней

Приемная дочь режиссера Алексея Пиманова Дарья поделилась своими переживаниями по случаю 40-го дня со дня смерти отца. Она призналась, что ей по-прежнему трудно поверить в произошедшее.
— Сорок дней… А мне все кажется, что вот-вот позвонит… Помолитесь сегодня о папе, пожалуйста, друзья! — написала Дарья на своей странице в социальной сети.
О смерти Пиманова стало известно 23 апреля. Его жена Ольша Погодина рассказала, что причиной смерти журналиста стал инфаркт. По словам Сергея Комарова, оператора-постановщика программы «Человек и закон», которую Пиманов вел на протяжении 25 лет, он никогда не жаловался на здоровье и вел очень спортивный образ жизни.
Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родственникам и близким журналиста. Уже 27 апреля в Большом траурном зале Троекуровского кладбища прошла церемония прощания с Алексеем Пимановым. Ольга Погодина на протяжении всей церемонии держалась под покровом траура. Вдова долго стояла у закрытого гроба Пиманова, а после практически легла на домовину и что-то прошептала.