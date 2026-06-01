Исследователь Дегтерев: Сигнал телефона Усольцева может быть ложным следом

Сигнал мобильного телефона Сергея Усольцева, главы семьи, пропавшей в тайге Красноярского края, может быть ложным следом, оставленным теми, кто причастен к исчезновению туристов. С таким мнением выступил исследователь Валентин Дегтерев.
— Телефон могли у него забрать, специально включить и активировать у горы Алат. Могли специально его там выбросить, чтобы запутать следствие. Он мог стать жертвой вымогателей, — заявил Дегтярев.
Он отметил, что гора Алат, в районе которой был зафиксирован сигнал, расположена вдали от основного туристического маршрута. По словам Дегтерева, этот сценарий хорошо вписывается в версию о том, что Сергей Усольцев стал жертвой мошенников, которые заманили его в тайгу под предлогом встречи. Исследователь добавил, что глава семьи мог взять с собой супругу и дочь для прикрытия, чтобы избежать нападения, передает Aif.ru.
Ранее специалисты в студии «Пусть говорят» сообщили, что тела семьи могут вовсе не найти. Существует большое количество версий, среди которых есть криминальные — вплоть до полного избавления от останков погибших.
Усольцевы отправились в поход по тайге 28 сентября 2025 года, и с тех пор семью никто не видел. «Вечерняя Москва» рассказала, как продвигались поиски семьи Усольцевых и какие версии причин их исчезновения сейчас имеются.