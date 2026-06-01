В России появится единый электронный билет в пригороде на весь транспорт

Никитин: в России появится единый электронный билет на весь транспорт.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Минтранс России готовится к введению единого электронного билета в пригороде на разные виды транспорта, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«Правовой фундамент для этого уже есть — это закон…, принятый в августе 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ», — ответил Никитин в преддверии ПМЭФ на вопрос, когда в России заработает единый электронный билет в пригороде на все виды транспорта.

Он напомнил, что апреле 2026 года правительство утвердило Концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года, где цифровизация стоит во главе угла.

«Главная задача сейчас — техническая. Для реализации этой идеи необходимо создать единую цифровую платформу, которая обеспечит прозрачные взаиморасчеты между всеми перевозчиками разных видов транспорта», — сказал Никитин.

Работа, пояснил он, ведется в рамках формирования новой Транспортной стратегии до 2050 года.

Министр добавил, что Минтранс стремится к созданию независимой и удобной системы, работающей как единое целое.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер ПМЭФ.

