Защиту НПЗ предложили профинансировать через цены на топливо

Власти обсудили финансирование защиты НПЗ за счет допдоходов. Один из предложенных вариантов предусматривает направление на эти цели дополнительных доходов нефтяников в размере 1,5 ₽ на литр топлива.

Источник: РБК

Вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго с другими ведомствами подготовить предложения по вопросу увеличения оптовых и розничных цен на бензин, дизельное топливо, авиационный керосин в размере 1,5 ₽ за литр. Ведомства также должны обеспечить контроль за тем, чтобы эти дополнительные доходы нефтяных компаний направлялись на защиту топливных объектов. Об этом РБК сообщили источники, знакомые с данными поручениями.

Итогом работы должен стать проект доклада о соответствующих предложениях президенту Владимиру Путину, говорит один из собеседников.

Источники РБК уточняют, что параметры инициативы пока не сформированы. На данный момент неясно, идет ли речь о разовом повышении цен на топливо или о возможности ускорить их рост относительно действующих ориентиров. Сейчас рост цен на нефтепродукты на АЗС фактически ограничен уровнем инфляции, отрасль ориентируется на индекс потребительских цен, который рассчитывает Росстат.

За 1 июня оптовая стоимость бензина АИ-92 по индексу европейской части России Петербургской биржи выросла на 0,35%, до 68 200 рублей за т. Марка АИ-95 за день снизилась в цене на 1,17%, до 75 459 рублей за т. Дизтопливо подорожало до 67 467 рублей за т, цена выросла за день на 1,23%.

Биржевые котировки авиакеросина не публикуются с 13 мая. Тогда стоимость топлива составляла 82 751 рубль за т. По информации источника РБК в нефтяной отрасли, 1 июня стоимость авиатоплива достигла 110 тыс. рублей за т, что примерно на 33% выше последнего публично доступного значения.

На АЗС также наблюдается тенденция роста цен на бензин и дизтопливо. Согласно данным Росстата, розничные цены на бензин на неделе с 19 по 25 мая выросли на 0,3% (в среднем до 67,53 ₽ за л.), а на дизельное топливо — на 0,5% (в среднем до 78,82 ₽ за л).

С начала года накопленный прирост розничных цен на бензин и дизель достиг 4,3% и 3,4% соответственно. Инфляция за этот период достигла 3,2%.

РБК направил запросы в аппарат Новака, пресс-службы Минэнерго, Минфина, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службы.

Схема «плюс 1,5 ₽ за л.» при формально рыночном ценообразовании может быть реализована не прямым административным повышением цен, а через изменение регулируемых параметров и договоренности с отраслью, сообщил РБК заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич.

Возможна корректировка налоговых параметров. «Самый прозрачный способ — через изменение акцизов на бензин и дизтопливо (вверх на эквивалент примерно 1,5 ₽/л). Кроме того, возможно изменение демпферного механизма (снижение компенсации НПЗ из бюджета за поставки топлива не на экспорт, а на внутренний рынок. — РБК), что повысит оптовую цену на внутреннем рынке. Наименее вероятный вариант — тонкая настройка НДПИ, влияющая на внутреннюю экономику переработки», — полагает он.

По мнению Станкевича, изменение цены через налоговые механизмы позволит формально сохранить рыночное ценообразование, но изменить «рамку» рынка.

Также возможно заключение «соглашений о параметрах роста» (по аналогии с периодом 2018−2023 годов), полагает депутат. При заключении негласного или формального соглашения государство допускает разовый шаг +1,5 ₽ на л, компании обязуются не превышать этот уровень и направлять дополнительную маржу на защиту НПЗ, одновременно вводится усиленный мониторинг отчетности.

Дополнительный доход вертикально интегрированных нефтяных компаний и иных владельцев НПЗ может быть «окрашен» через требования раскрытия отчетности и учтен при предоставлении субсидий или льгот на модернизацию НПЗ. «В России рынок топлива регулируемо рыночный, то есть значительная часть экономики отрасли определяется налогами и демпфером, ФАС контролирует экономическую обоснованность цен, действует практика согласованных ценовых параметров с крупными игроками, — говорит Станкевич. — В любом случае вопрос обеспечения безопасности НПЗ, логистической инфраструктуры, мест хранения топлива и финансирования соответствующих расходов сверхважный. По оценкам отрасли, на эти цели необходимы в масштабах страны десятки миллиардов рублей только в течение ближайшего года».

Нефтяники в последние годы усиливают защиту производственной инфраструктуры. Предложения о дополнительных механизмах финансирования таких мероприятий уже поступали от бизнеса. Так, в конце мая глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин докладывал президенту, что компании готовы самостоятельно участвовать в обеспечении защиты объектов от атак. Вместе с тем для создания комплексной системы противодействия угрозам потребуются дополнительные механизмы финансирования и координация действий государства, бизнеса и региональных властей, отмечал он.

