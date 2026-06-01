Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин присвоил почётные звания 67-й зенитно-ракетной бригаде и 19-му полку РХБЗ

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного наименования 67-й зенитной ракетной ордена Жукова бригаде. Соответствующий документ появился на официальном портале правовых актов.

Отныне соединение будет именоваться как 67-я зенитная ракетная Мелитопольская ордена Жукова бригада. Такое решение принято за массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боях по защите Отечества.

Глава государства также присвоил звание «гвардейский» 19-му полку радиационной, химической и биологической защиты. Отныне он будет именоваться 19-м гвардейским полком РХБЗ — за те же заслуги.

Ранее Владимир Путин наградил коллектив НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачёва Орденом Пирогова. Высокой награды центр удостоен за большие заслуги в области здравоохранения, развитие медицинской науки и многолетнюю добросовестную работу.

Главные события в жизни Вооружённых сил РФ, учения и новая техника — в разделе «Армия» на Life.ru.