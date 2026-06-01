«Не информировали»: Трамп высказался о возможной приостановке переговоров с Ираном

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что соглашение о прекращении огня между Ираном и США однозначно является договором о прекращении огня на всех фронтах, включая Ливан. Дипломат указал, что нарушение на одном фронте влечет за собой нарушение соглашения о прекращении огня на всех фронтах.