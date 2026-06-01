Устойчивая связь и интернет появились в 7 населенных пунктах Югры

Современные базовые станции, обеспечивающие качественную связь и мобильный интернет по стандарту LTE, запустили в малых населенных пунктах Югры в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа.
Запуск компанией «МТС» первых отечественных базовых станций «Иртея» в Югре — часть масштабного общероссийского проекта по разработке, производству и введению в эксплуатацию отечественных площадок LTE. За первое полугодие сеть нового стандарта появилась в деревнях Лямина и Сайгатина в Сургутском районе, поселке городского типа Куминском в Кондинском районе. Также базовые станции установили в поселениях Андра и Сергино, деревне Нижние Нарыкары Октябрьского района. В самом северном Березовском районе Югры стабильная связь и мобильный интернет пришли в поселок Ванзетур.
В ближайшие годы в Югре планируют запустить еще 25 базовых станций. Местные жители смогут пользоваться быстрым мобильным интернетом: оставаться на связи с близкими, получать банковские и государственные услуги, находить нужную информацию для работы и учебы.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.