Устойчивая связь и интернет появились в 7 населенных пунктах Югры

Запуск компанией «МТС» первых отечественных базовых станций «Иртея» в Югре — часть масштабного общероссийского проекта по разработке, производству и введению в эксплуатацию отечественных площадок LTE. За первое полугодие сеть нового стандарта появилась в деревнях Лямина и Сайгатина в Сургутском районе, поселке городского типа Куминском в Кондинском районе. Также базовые станции установили в поселениях Андра и Сергино, деревне Нижние Нарыкары Октябрьского района. В самом северном Березовском районе Югры стабильная связь и мобильный интернет пришли в поселок Ванзетур.