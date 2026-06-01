Mash: Приватная беседа с Канье Уэстом в Тбилиси обойдется в 413 тысяч рублей

Российские консьерж-сервисы предлагают эксклюзивные VIP-пакеты на предстоящий концерт американского рэпера Канье Уэста в Тбилиси, цены на которые достигают внушительных сумм. Однако возможность личного общения с артистом обойдется в 578 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщил Telegram Mash Money.

Стоимость предложений стартует от 289 тысяч рублей, гарантируя комфортные места и элитное обслуживание. Самый дорогой билет включает персональное обслуживание, доступ ко всем зонам, включая закулисье, и даже 15-минутную приватную беседу с рэпером, говорится в публикации.

Концерт Канье Уэста в Стамбуле, прошедший 30 мая, стал самым массовым платным стадионным выступлением в истории. На мероприятие пришли более 118 тысяч человек. Ранее рекорд принадлежал группе Coldplay, чей концерт в индийском Ахмедабаде собрал более 111 тысяч посетителей.

Ранее власти Великобритании запретили въезд в страну Канье Уэсту. Артист планировал выступить на фестивале Wireless в Лондоне летом, однако ему отказали в разрешении на въезд, сочтя появление исполнителя нежелательным.