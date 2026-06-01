В Ростове трехлетний мальчик уехал от родителей на автобусе и пошел в магазин

В Ростове из Советского района в Железнодорожный трехлетний мальчик проехался на автобусе.

Источник: Комсомольская правда

Необычный инцидент произошел в Ростове ранним утром. Трехлетний ребенок незаметно покинул квартиру, пока взрослые спали, самостоятельно сел в автобус и доехал до продуктового магазина в Железнодорожном районе. Об этом рассказали в Департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области.

Малыша заметила продавец. Мальчик вел себя спокойно и пояснил, что прибыл «на автобусе». На вопрос о фамилии ответить не смог, а свое имя назвал как «Дима» — речь у ребенка пока развита слабо. Женщина сразу позвонила на единый номер «112».

Пока к магазину направлялись полицейские и бригада медиков, оператор Центра обработки вызовов начала поиск по системе «112». Выяснилось, что примерно в 7:45 из дома в Советском районе пропал трехлетний Тимофей — родители, проснувшись, не обнаружили сына. Сопоставив приметы и время, специалист поняла: «Дима» из магазина и есть пропавший мальчик, просто так он произносит свое имя.

Родителям сразу же сообщили, где находится ребенок. Малыша доставили в отдел полиции, откуда его вскоре забрали родные.

В департаменте призывают родителей внимательнее следить за замками и напоминают: в критической ситуации необходимо сразу обращаться на номер 112.

