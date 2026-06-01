С 1 июня разрешено движение на маломерных судах в акватории Горьковского водохранилища и по Ветлуге

В Нижегородской области с 1 июня разрешено движение на маломерных моторных судах в акватории Горьковского водохранилища и по реке Ветлуга.
В министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области сообщили, что ограничения были введены в целях обеспечения благоприятных условий для нереста водных биологических ресурсов согласно Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.
В настоящее время в Нижегородской области продолжают действовать ограничения использования маломерных судов на нерестовых участках до окончания нерестового периода. Напомним, что ограничения на использование маломерных судов на Чебоксарском водохранилище были сняты с 21 мая.
Ответственность за нарушение Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Нижегородской области предусмотрена ст. 5.14 Кодекса Нижегородской области об административных правонарушениях от 20.05.2003 № 34-З и влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей.
Напомним, что нарушение Правил рыболовства влечет за собой ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, в части наложения административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.