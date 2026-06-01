С 1 июня разрешено движение на маломерных судах в акватории Горьковского водохранилища и по Ветлуге

Напомним, что нарушение Правил рыболовства влечет за собой ответственность, предусмотренную ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, в части наложения административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой.