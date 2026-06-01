Премьера спектакля «Суженый» состоялась в Нижегородском театре кукол

Премьера спектакля «Суженый» (12+) по мотивам сказки Льва Толстого «Уж» прошла в Нижегородском театре кукол 1 июня 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Режиссер-постановщик спектакля — Ефим Степанов. Драматургом и автором инсценировки выступила Надежда Чернова.
У создателей получилась сказка в стилистике фолк-хоррора. Ее сюжет уходит корнями в прибалтийские предания. При этом зритель сможет увидеть пересечения с мифом о богине плодородия Персефоне.
В ночь на Ивана Купалу главная героиня Маша окажется в подводном мире. Там ей уготована судьба невесты Ужа. Проводниками в этот мир станут птицы Сирин и Алконост.
Спектакль также можно будет посмотреть 21 июня в 17:00 и в 18:30 или 26 июня в 18:00.
