В Закаменском районе Бурятии открыли обновленную библиотеку

Модернизированная детская библиотека заработала в Закаменском районе Бурятии, сообщили в министерстве культуры республики. Общественное пространство преобразилось при поддержке нацпроекта «Семья».
В 2025 году детская библиотека вошла в число учреждений культуры Бурятии, получивших федеральную грантовую поддержку. Благодаря этому удалось провести много изменений, в том числе заменить мебель, закупить современную оргтехнику и пополнить книжный фонд увлекательными изданиями. В процессе ремонта в библиотеке обустроили уютные зоны для чтения и отдыха.
«Победа в конкурсе нацпроекта “Семья” позволила создать уникальную образовательную среду, где традиции чтения гармонично сочетаются с современными технологиями. Наша ключевая задача — масштабировать этот успешный опыт на всю республику, наполняя работу библиотек новыми смыслами и актуальными для общества проектами», — подчеркнула директор Национальной библиотеки Бурятии Аюна Дашанимаева.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.