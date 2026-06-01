ЕГЭ в этом году сдают почти 750 тысяч человек

Экзамены проходят во всех 89 регионах России, а также в образовательных организациях 54 зарубежных стран. Так, 1 июня ребята сдавали историю, литературу и химию, 4 июня их ждет экзамен по русскому языку, 8-го — по математике, 11-го — по обществознанию и физике, 15-го — по биологии, географии и письменный экзамен по иностранным языкам. 18 и 19 июня школьники будут проходить устную часть по иностранным языкам и сдавать информатику. Резервными днями для сдачи всех предметов в этом году определены 22−25 июня. Пересдача одной из дисциплин возможна 8 или 9 июля.