ЕГЭ в этом году сдают почти 750 тысяч человек

Основной период государственной итоговой аттестации в 11-х классах стартовал 1 июня. В 2026 году ЕГЭ сдают почти 750 тысяч человек, сообщили в Минпросвещения РФ.
«Единый государственный экзамен стартовал в штатном режиме. Все экзаменационные пункты готовы к приему участников и работают по установленному графику. Организационные процессы отлажены. Для нас важно, чтобы каждый выпускник чувствовал себя уверенно и спокойно. Мы создали все необходимые условия для честной и объективной оценки знаний выпускников. Я желаю всем ребятам удачи и высоких результатов», — отметил министр просвещения Сергей Кравцов.
Экзамены проходят во всех 89 регионах России, а также в образовательных организациях 54 зарубежных стран. Так, 1 июня ребята сдавали историю, литературу и химию, 4 июня их ждет экзамен по русскому языку, 8-го — по математике, 11-го — по обществознанию и физике, 15-го — по биологии, географии и письменный экзамен по иностранным языкам. 18 и 19 июня школьники будут проходить устную часть по иностранным языкам и сдавать информатику. Резервными днями для сдачи всех предметов в этом году определены 22−25 июня. Пересдача одной из дисциплин возможна 8 или 9 июля.
