HS: Украина по ошибке направила дроны со взрывчаткой в сторону Финляндии

Украина случайно направила беспилотники со взрывчаткой в сторону Финляндии. Киев сам уведомил Хельсинки об инциденте. Об этом в понедельник, 1 июня сообщила газета Helsingin Sanomat со ссылкой на осведомленный источник.

По данным журналистов, в ночь на 29 мая Министерство внутренних дел Финляндии призвало жителей региона Уусимаа укрыться в помещениях. Кроме того, в связи с возможной беспилотной опасностью было временно приостановлено авиасообщение.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Вильнюсе заявила, что ЕК выделяет 12 миллиардов евро странам Балтии в рамках программы военного финансирования SAFE на фоне участившихся инцидентов с беспилотными летательными аппаратами.

Неизвестный беспилотник утром 23 мая упал в озеро Дридзис в Краславском крае на юго-востоке Латвии неподалеку от границы с Белоруссией. При контакте с водой он сдетонировал. Специалисты обнаружили возможные обломки коптера. Никто не пострадал.

В начале мая в Латвии произошел политический кризис, когда в воздушное пространство республики залетели два украинских беспилотника. Премьер-министр Латвии Эвика Силиня подала в отставку, за чем последовала отставка всего правительства.

