Власти обсудили озеленение Воронежа и формирование инфраструктуры метробуса

Планы по озеленению Воронежа и формирование первой линии метробуса обсудили на еженедельном планерном совещании под представительством мэра Сергея Петрина. Об этом сообщили в городской администрации в понедельник, 1 июня.
В течение 2026 года, как рассказала руководитель управления экологии Галина Воробьёва, специалисты планируют высадить в столице Черноземья 4,2 тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников, обустроить свыше 11 га цветников с однолетниками и многолетниками и 20 га газонов, вырубить около 4,1 тысяч аварийных и сухостойных деревьев, а также обрезать ещё 8,5 тысяч. Кроме того, параллельно в городе будут продолжаться уходные работы.
Весной в Воронеже уже посадили 130 деревьев и 142 кустарника. В Советском сквере высадили аллею из 25 рябин гранатных в память о выдающихся театральных деятелях региона, народных артистах России, которые работали на воронежских театральных сценах. Ухаживать за саженцами будут в течение двух лет.
Галина Воробьёва также добавила, что в рамках общегородского субботника и экологической акции «Родные берега» за счёт внебюджетных средств было посажено ещё 76 деревьев и 60 кустарников.
Основные посадки зелёных насаждений управление экологии запланировало на осень. Взамен удалённых старовозрастных, аварийных и сухостойных насаждений проведут корчёвку пней и посадку новых саженцев деревьев.
Важная роль в развитии зелёного фонда города отведена сохранению существующих насаждений. В связи с этим в текущем году запланированы мероприятия по лечению взрослых кашатнов. Отдельно стоит задача и по улучшению состояния деревьев на проспекте Революции, в том числе прорабатывается вопрос по контейнерному озеленению улицы.
В этом году будут продолжены работы по восстановлению газонов. В планах — обустройство общей площадью почти 5 га.
Одной из ключевых тем планёрки стало обсуждение реализации проекта метробуса. Руководитель управления дорожного хозяйства Мария Фомина отметила, что в условиях Воронежа, где нагрузка на дороги постоянно растёт, он позволит систематизировать работу общественного транспорта.
Первая линия метробуса, протяжённость которой составит 5,5 км, пройдёт от главного корпуса ВГУ до Памятника Славы. Её трассировка определена в крайней правой полосе проезжей части (в обоих направлениях).
На сегодняшний день реализация проекта предусмотрена в четыре этапа. В частности, это изменение схемы организации дорожного движения, обустройство обособленных выделенных полос с установкой делиниаторов, переустройство посадочных платформ и устройство остановочных навесов, установка дополнительных комплексов фото-видео фиксации нарушений ПДД. Ранее Сергей Петрин предложил воронежцам принять участие в обсуждении проекта.
Кроме того, в рамках проекта будет выполнено переустройство посадочных платформ. Длина каждой остановки должна составлять 40 метров. Однако из-за стеснённых условий застройки некоторые из них будут иметь меньшую длину. Все остановки будут иметь пандусы для обеспечения движения маломобильных групп населения.