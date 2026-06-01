Власти обсудили озеленение Воронежа и формирование инфраструктуры метробуса

В течение 2026 года, как рассказала руководитель управления экологии Галина Воробьёва, специалисты планируют высадить в столице Черноземья 4,2 тысяч деревьев и 19 тысяч кустарников, обустроить свыше 11 га цветников с однолетниками и многолетниками и 20 га газонов, вырубить около 4,1 тысяч аварийных и сухостойных деревьев, а также обрезать ещё 8,5 тысяч. Кроме того, параллельно в городе будут продолжаться уходные работы.