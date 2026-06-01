«Единая Россия» запустила акцию «Коробка храбрости» для юных пациентов онкоцентров и хосписов

«Единая Россия» 1 июня, в День защиты детей, объявила о начале Всероссийской акции «Коробка храбрости». В этом году она стартовала уже в 14-й раз. Благотворительная инициатива помогает собрать игрушки для юных пациентов онкологических центров, больниц и хосписов. Принять в ней участие может любой желающий — акция продлится до 6 июля.
Название «Коробка храбрости» появилось не случайно: игрушки помогают детям настроиться на позитивный лад во время тяжелого лечения.
«Даже взрослым такие процедуры очень сложно перенести, а для детей это настоящий подвиг. Перед процедурой ребёнок может взять игрушку из “Коробки храбрости”, чтобы набраться сил и понять, что он не один, что огромное количество людей со всей страны его поддерживают и желают скорейшего выздоровления. Часто вместе с игрушками мы привозим досуговую программу: кукольные театры, мастер-классы, аниматоров. Как говорят сами врачи, позитивные эмоции — первый шаг к выздоровлению», — рассказала председатель Центрального совета сторонников партии, заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.
Церемония запуска акции прошла в Центральном исполкоме «Единой России». Здесь установили большие коробки, постепенно наполняющиеся подарками — машинками, куклами, конструкторами и детскими книжками. Партнерами акции в этом году стали РЖД, «Ростелеком», аптеки «Столички» и другие крупные компании.
«Каждый ребёнок, проходящий лечение, совершает свой маленький подвиг. Очень здорово, что есть такие акции, в которых можно почувствовать себя частью большого дела. Спасибо всем, кто помогает детям и поддерживает их, когда они проходят важные для себя испытания», — поблагодарил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре, народный артист России Денис Майданов.
По словам заместителя директора по научной работе НИИ детской онкологии и гематологии им. Н. Н. Блохина, детского онколога Кирилла Киргизова, медицинским организациям требуется ежедневная помощь, поэтому акция выполняет очень важную миссию — объединяет людей и их добрые дела.
«Уникальная инициатива, позволяющая поддержать пациентов, семьи, родителей в рамках тяжёлого лечения. Она поистине объединяет всё наше общество в помощи тяжело больным детям», — подчеркнул доктор.
Для того, чтобы принять участие в акции «Коробка храбрости», нужно приобрести подарок из рекомендованного врачами перечня. В этом списке — новые игрушки в заводской упаковке, книги, наборы для творчества, канцтовары, конструкторы, настольные и развивающие игры. Не рекомендуется покупать деревянные и плюшевые игрушки, а также бьющиеся вещи или предметы с острыми краями.
Подарок можно принести в ближайший пункт сбора: региональное или местное отделения «Единой России», штаб общественной поддержки или одну из партнерских организаций, где стоят «Коробки храбрости». Отсюда волонтеры передадут их в больницы и клиники по всей стране.
В 2025 году во время акции «Коробка храбрости» для юных пациентов собрали более 600 тысяч игрушек. В благотворительной инициативе приняли участие свыше 200 тысяч человек.