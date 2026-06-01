Суд оштрафовал зампреда ДУМ РФ Мухетдинова на 150 тысяч рублей

Суд в Москве оштрафовал первого заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) России Дамира Мухетдинова. Об этом это сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.
«Суд признал Мухетдинова Д. В. виновным и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 150 000 рублей», — говорится в заявлении.
Зампред ДУМ РФ был признан виновным в нарушении статьи об умышленном публичном осквернении религиозной или богослужебной литературы, предметов культа и символики, а также их порче или уничтожении.
Как сообщал KP.RU, причиной стали висевшие в кабинете Мухетдинова спорные картины, изображающие героев Великой Отечественной войны и посвященные 80-летию Великой Победы. На них были показаны «мучительные убийства русских» и элементами, которые можно рассмотреть как глумление над религиозными символами.