В Орловской области объявили аукцион на благоустройство территории за 70 млн

Проект благоустройства поселка Кромы в августе 2025 года выиграл во всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды. Также победителями конкурса от региона стали города Мценск и Малоархангельск, поселок Колпна, а также село Кривцова-Плота.