Кандидаты дальнего плавания

Всего для участия в предварительном голосовании на территории Пермского края, по данным регионального отделения партии «Единая Россия», зарегистрировались свыше 160 тыс. выборщиков. Наиболее активно жители региона принимали участие в праймериз для выдвижения кандидатов в Госдуму. Первое место в голосовании по федеральному списку занял бывший сенатор Совета Федерации Андрей Климов с результатом более 49,5 тыс. голосов. Действующие депутаты думы Ирина Ивенских и Дмитрий Скриванов заняли четвертое и одиннадцатое места. Праймериз в одномандатных округах № 62 с большим отрывом выиграли фавориты Антон Немкин и Роман Водянов, которые уже работают в нижней палате парламента. В округе № 65 победу одержал директор по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий» Олег Калинский. Стоит отметить, что конкуренцию им составляли в основном депутаты из муниципалитетов, а также ветераны СВО.
Несколько иная ситуация сложилась в округе № 64, где на праймериз заявились сразу три кандидата с большим опытом работы в публичной политике на региональном и федеральном уровнях: Ирина Ивенских, Дмитрий Скриванов и заместитель председателя правительства региона Дмитрий Самойлов. В итоге первое место заняла госпожа Ивенских, а господа Скриванов и Самойлов, соответственно, четвертое и седьмое. Еще один действующий депутат думы Игорь Шубин вообще решил не участвовать в праймериз.
В предварительном голосовании для выдвижения в законодательное собрание приняли участие сразу 31 действующий парламентарий и 14 депутатов Пермской городской думы. Рекордсменом по числу набранных голосов стал председатель ЗС Валерий Сухих, за которого проголосовали более 6,3 тыс. выборщиков. На праймериз заявился и спикер ПГД Дмитрий Малютин. Он занял первое место по региональной группе «Индустриальная № 4», вторым стал ветеран СВО, директор школы № 87 Александр Григоренко, который уже был депутатом ЗС. При этом господин Малютин победил и в праймериз по одномандатному округу для выдвижения в ПГД. Собеседники, близкие к партии, говорят, что спикер в итоге сосредоточится на муниципальных выборах. В этом случае по четвертой группе единороссов будет представлять господин Григоренко.
В состав заксобрания пятого созыва решили выдвинуться сразу несколько представителей строительного бизнеса, в том числе три депутата гордумы. Это гендиректор ООО «Специализированный застройщик “Орсо групп”» Михаил Бесфамильный, руководитель ООО «Инвестиционная группа “Развитие”» Алексей Раев и технический директор АО «ПЗСП» Михаил Черепанов. И если первые двое стали лидерами голосования по группе «Кочевская № 30» и одномандатному округу № 10, то господин Черепанов по группе «Дзержинская № 3» занял третье место. Впрочем, руководитель ООО «Торговый дом ПЗСП» Алексей Демкин с большим отрывом стал победителем праймериз по округу № 3. Сейчас депутатом ЗС является его родной брат Евгений. Еще один представитель застройщиков, директор ООО «Строительная компания “Техстрой”» Георгий Кочкин добился второго результата по группе «Свердловская № 10». Кроме того, кандидатом «Единой России» по округу № 4 станет советник главы региона по вопросам строительства Павел Черепанов. Третье место по группе «Осинская № 23» занял гендиректор ООО «Специализированный застройщик “Ива-Девелопмент”» Алексей Скрипкин. В ряде групп и округов победу одержали партийцы, пока не имеющие опыта депутатской работы. Среди них Антон Андреев (группа «Свердловская № 11»), Анастасия Фесикова («Березниковская № 14»), Сергей Медведев (округ № 5), Елена Савельева (округ № 9).
Кроме того, на праймериз в ЗС выдвинулись несколько действующих и бывших госслужащих. Это бывший министр АПК Прикамья Павел Носков (первое место по округу № 17), экс-глава минобра Прикамья Раиса Кассина (первый результат по группе «Дзержинская № 3»), первый замруководителя администрации губернатора края Елена Анисимова (выиграла праймериз по группе «Индустриальная № 6»), а также первый замруководителя администрации Леонид Политов (второе место по группе «Осинская № 23»). Неожиданным стало выдвижение на предварительное голосование в Прикамье Тимофея Нижегородцева, замруководителя ФАС РФ. Он одержал победу в «осинской» группе. Ожидается, что в случае избрания депутатом он станет сенатором от Пермского края в Совете Федерации. В этом случае этот мандат в ЗС станет «плавающим», его судьбу будет определять партия.
Политтехнолог Юрий Исаев полагает, что никаких сюрпризов итоги праймериз не принесли. «Думаю, все приоритетные кандидаты оказались на нужных местах», — говорит он. Эксперт добавил, что итоги будущего голосования по партспискам будет определять позиция жителей Перми и больших городов: «В сельских территориях люди участвуют в выборах активнее, но их просто меньше».
Политический консультант Людмила Ознобишина считает, что интрига праймериз была разрешена еще на стадии «формирования бюллетеня». Так, на уровне кампании по выдвижению кандидатов в Госдуму это произошло, когда претендентом на попадание в партсписок стал Андрей Климов, а Антон Немкин заявился по округу, который сейчас представляет господин Шубин. «Основным вопросом было, где “появятся” два действующих парламентария Игорь Шубин и Дмитрий Скриванов, которых можно отнести к политическим тяжеловесам. Но Игорь Николаевич так и не заявился на праймериз, а активность господина Скриванова, по крайней мере в социальных сетях, оказалась слишком запоздалой и мало замеченной избирателями».
Говоря о предварительном голосовании для выборов в ЗС, госпожа Ознобишина отметила, что экспертный интерес вызывает представительство «блока застройщиков». По ее мнению, это может быть связано как с активным развитием института КРТ, так и с передачей прав принятия инфраструктурных и градостроительных решений с муниципального на краевой уровень. Еще один тренд — это кооптирование в ряды единороссов лидеров из других партий. Так, из «Справедливой России» в партию власти перешли Григорий Малинин, Дмитрий Федоров и Эдуард Мирзамухаметов. Таким образом, работа по «формированию бюллетеня» в крае проводилась заблаговременно. «Но несмотря на явное ослабление оппонентов, интрига в ряде округов остается. И основными рисками кампании будут федеральный фон и явка, которую, возможно, не удастся “засушить”. А еще дефицит ярких и электоральных фигур со своей актуальной повесткой», — полагает эксперт.