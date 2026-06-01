Британке диагностировали рак четвертой стадии только на 21-й визит к врачу

В Великобритании 41-летней матери троих детей диагностировали рак шейки матки четвертой стадии спустя 21 обращение к терапевту с жалобами на характерные симптомы. Об этом сообщает таблоид Daily Mail.
На протяжении 18 месяцев Джулс Тригг, работающая фельдшером, испытывала сильную тошноту, недомогание, кровотечения и тазовые боли. Несмотря на эти симптомы, медики утверждали, что у нее инфекция почек. Лишь в июне прошлого года в клинике Хоумвелл Кроншнеп в Хаванте ей наконец поставили правильный диагноз — рак с поражением лимфатических узлов.
Джулс прошла несколько курсов химиотерапии, лучевой терапии и брахитерапии в больнице Королевы Александры в Портсмуте. К январю после интенсивного лечения у нее наступила почти полная ремиссия. Однако на последнем обследовании в апреле онколог сообщил, что болезнь вернулась и дала метастазы в легкие и слизистую брюшной полости. Один из врачей отметил, что мисс Тригг «больше не борется за излечение», а «борется за время».
Тем не менее Джулс, заявив, что «не собирается сдаваться без боя», начала первый из трех циклов нового лечения, которое может продолжаться до двух лет.
— На этот раз все по-другому, все выглядит совершенно непредсказуемо. Когда мне сказали, что рак вернулся и распространился на легкие и брюшную полость, мой мир изменился в одночасье. Я хотела бы привлечь внимание к симптомам, которые иногда можно не заметить или объяснить другими причинами, — приводят слова британки в материале.
В апреле произошла похожая история. Врачи в Великобритании пропустили у 26-летнего пациента симптом рака, из-за чего позже ему пришлось ампутировать половину полового органа.