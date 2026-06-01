Пермский центр инклюзивного образования стал победителем всероссийского конкурса

Центр «МАНЯ» стал первой в Пермском крае негосударственной организацией полного дня для детей с ОВЗ в возрасте от 7 до 12 лет. Для воспитанников здесь разработаны индивидуальные образовательные программы, работают специальные кабинеты для коррекционных занятий, зал сенсорной интеграции и творческие мастерские. Дети могут осваивать столярное, швейное, кожевенное и гончарное дело, а также заниматься флористикой.