Их обожал весь СССР: 10 самых красивых советских актрис

На роль Жени Комельковой в фильме «А зори здесь тихие» режиссер искал настоящую красавицу, и его выбор пал на Ольгу Остроумову, которая отлично сумела отразить сущность своей героини — смелой, озорной и блистательной. И это несмотря на то, что поначалу режиссер считал, что на роль она не подходит, так как в книге героиня описана как рыжеволосая, а Остроумова — блондинка. Близкое окружение актрисы говорит, что черты характера героини присущи и самой Остроумовой. Артистка известна по ролям и в других фильмах, однако она больше предпочитает играть в театре.