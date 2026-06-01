В Подмосковье открылась выставка янтаря из калининградской области

Экспозицию «Тайная жизни в янтаре» представили в музее города Ступино.

Источник: Комсомольская правда

В Ступинском историко-краеведческом музее в Подмосковье впервые открылась выставка из Калининградского музея янтаря. Из нашего региона на выставку привезли коллекцию природных образцов и художественных произведений, сообщает пресс-служба правительства области.

Посетители увидят 185 музейных предметов: уникальные образцы янтаря различной цветовой гаммы, природной формы и разных размеров — от небольших кусочков до крупных самородков, янтарь с включениями доисторических насекомых, изделия. Выставку дополняют фото природных ландшафтов Калининградской области.

Отдельной частью выставки стали резные фигурки и скульптуры на тему сказок. Например, карета Золушки в форме тыквы.

Решение о межмузейном сотрудничестве руководство музеев приняло во время федерального культурного проекта «Музейные маршруты России» во Владивостоке в 2025 году.

Выставка открыта до 30 июля.