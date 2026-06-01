Жителей Калининградской области приглашают на субботник у старинного маяка в Заливино

По данным портала Prussia39.ru, маяк в Заливино — один из трёх подобных объектов довоенной постройки, сохранившихся на территории Калининградской области. Он стал функционировать в 1868 году. Изначально это был керосиновый фонарь с линзой, укреплённой на деревянной штанге длиной 12 метров. В 1908 году из кирпича построили маяк высотой 15,3 метра. Объект имеет винтовую каменную лестницу, медную крышу и кирпичный дом смотрителя.