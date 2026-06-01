Жителей Калининградской области приглашают на субботник у старинного маяка в Заливино. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального Минприроды.
Мероприятие состоится в пятницу, 5 июня. Волонтёрам предстоит навести порядок на берегу Куршского залива. Для участия необходимо зарегистрироваться по одной из ссылок: с учётом волонтёрских часов или без учёта.
Субботник начнётся в 11:00. Место сбора — у маяка в Заливино. Трансфер не предусмотрен.
По данным портала Prussia39.ru, маяк в Заливино — один из трёх подобных объектов довоенной постройки, сохранившихся на территории Калининградской области. Он стал функционировать в 1868 году. Изначально это был керосиновый фонарь с линзой, укреплённой на деревянной штанге длиной 12 метров. В 1908 году из кирпича построили маяк высотой 15,3 метра. Объект имеет винтовую каменную лестницу, медную крышу и кирпичный дом смотрителя.
Летом 2020 года маяк стал новым объектом Музея Мирового океана. В 2022-м там выполнили часть работ по благоустройству. В 2023 году в Заливино установили малый рыболовный бот и обустроили парковку.