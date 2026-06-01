Я отбивала сына утюгом: в Чкаловске нашлись новые жертвы стаффорда и его беспечных владельцев

После публикации о нападении стаффорда на двух девятилетних мальчиков в Чкаловске, нашлись новые жертвы собаки и её беспечных хозяев. Об этом «Клопс» рассказала Мария — мама одного из пострадавших школьников, а также другие местные жители.
История о собаке, искусавшей двоих друзей в Чкаловске, получила неожиданное продолжение. Публикацию «Клопс» разместили в паблике микрорайона, где люди стали писать, что тоже подверглись нападению этой собаки.
«Я связалась с несколькими местными жителями, мне рассказали, что собаку давно боятся из-за безответственных владельцев. Соседи рассказывают, что боятся ходить мимо их квартиры, так как собака каждый раз ломится в дверь. Страшно, что если вдруг дверь окажется не заперта, то пёс может разорвать», — поделилась Мария.
С момента инцидента владельцы собаки так и не вышли на связь с семьями искусанных мальчиков. У подъезда, где живут хозяева пса, видели полицейскую машину, но неизвестно, удалось ли правоохранителям побеседовать с ними.
Жительница Чкаловска Виктория живёт в соседнем подъезде и регулярно видит стаффорда на прогулке. Около года назад женщина выходила из своего подъезда. Дверь соседнего, где живёт собака, была открыта. Пёс выскочил и бросился на калининградку.
«Он скакал вокруг, а я стояла и прикрывалась сумкой, пока собаку кто-то не позвал из подъезда и она не убежала. Слава богу, не покусал. Разве это нормально? Говорила с хозяином, просила, чтобы выгуливали в безлюдном месте, он глаза отводит, и толку, — вот дети пострадали», — возмущается калининградка.
У Дарьи (имя изменено) двое детей — двух с половиной и 12 лет. Рядом игровая площадка, дети катаются на самокатах и велосипедах. Женщина признаётся, что наслышана про пса и его безалаберных хозяев — она боится за сыновей.
А Олеся год назад вместе с ребёнком подверглась нападению того же стаффа. Женщина вспоминает, что отбивалась от собаки утюгом, который купила в тот день и несла в пакете.
«8 мая прошлого года мы с сыном шли к дому. Тогда ему было пять лет. Я держала сына за руку, собака неслась прямо на нас, сбила ребёнка с ног и понеслась дальше. Он подлетел в воздух от удара, хорошо, что я удержала. Я стала кричать: “Чья собака?” А улица пустая — вокруг никого нет, только собака носится — круги наворачивает. Мы уже подошли к подъезду, как вышла женщина, спрашивает: “Вы не видели собаку?” Я отвечаю, мол, она за дом забежала. Та её зовёт, а мы дальше идём.
И тут она снова несётся на нас, хватает ребёнка за штанину и начинает его трясти как куклу!
Сын худенький, был в широких тёплых штанах, и пёс не задел ногу. Я как раз утюг купила — он у меня в пакете лежит, и я начала ребёнка отбивать. Пёс переключился на меня и бросился мне на руку. Кожу не прокусил, но оставил знатную ссадину".
По словам Олеси, хозяйка объяснила, что якобы они уже вернулись с прогулки, с пса сняли поводок и намордник, но он вырвался и выскочил на улицу. Хозяйка убеждала маму ребёнка, что собака привита.
Местный подросток — свидетель случившегося — сделал фотографии. А его мама позднее рассказала Олесе, что этот же стаффорд нападал и на них. Адрес хозяев узнали через знакомых, которые знают собаку и каждый раз вздрагивают, проходя мимо их квартиры — пёс каждый раз кидается на дверь.
«Я написала заявление в полицию, потом мне пришёл отказ — ни уголовного, ни административного дела не возбудили. Я пожаловалась в прокуратуру, но и там впоследствии положительного ответа не было — мол, заявление не содержит информацию о преступлении, административном правонарушении или происшествии» — поясняет Олеся.
Калининградка добавила, что до сих пор вспоминает тот случай — уверена, что если бы сын был в колготках или шортах, то стафф прокусил бы ему ногу.
28 мая в калининградском дворе стаффорд набросился на девятилетних мальчиков и серьёзно покусал их. Мамы пострадавших детей показали видео нападения и рассказали подробности.