Итоги предварительного голосования «Единой России» подвели в Нижнем Новгороде

Сегодня, 1 июня, в Нижнем Новгороде состоялось заседание регионального организационного комитета партии «Единая Россия», на котором были подведены официальные итоги предварительного голосования в регионе. Процедура проходила с 25 по 31 мая.
Кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, будут выдвинуты партией на выборы депутатов Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Нижегородской области. В голосовании приняли участие более 150 тысяч избирателей, а конкурс составил порядка 10 человек на один мандат.
«Через процедуру предварительного голосования партия показывает свою открытость. Во-первых, принять участие в качестве кандидатов могли все желающие. Во-вторых, в самых важных вопросах мы опираемся именно на мнение жителей. И нам очень приятно, что большое количество нижегородцев воспользовались этой возможностью и поддержали участников предварительного голосования. Искренне благодарим всех жителей, которые не остались в стороне и отдали свои голоса за тех кандидатов, кого считают достойными для дальнейшего участия в выборах», — отметил заместитель председателя Законодательного Собрания, руководитель фракции партии «Единая Россия» в Законодательном собрании Алексей Антонов.
Как было официально отмечено, голосование прошло в строгом соответствии с установленными требованиями.
«Очень важно, что голосование прошло при высокой активности граждан и без нарушений. Мы понимаем, что это уже прижившийся и важный для всей страны механизм отбора кандидатов для последующего участия в основных выборах. И его использует только одна партия — “Единая Россия”, — подчеркнул президент ННГУ им. Н. И. Лобачевского Роман Стронгин.
Члены оргкомитета зафиксировали итоговые протоколы, на основе которых с учетом результатов предварительного голосования будут сформированы списки кандидатов для последующего выдвижения на основные выборы.
«Итоги предварительного голосования в Нижегородской области показывают высокую активность жителей и доверие к самой процедуре. Конечно, это только первый шаг. Сейчас идет сбор предложений в Народную программу “Единой России”, и каждый может внести свои инициативы по развитию нашего региона. И на выборах в сентябре, ознакомившись с программами кандидатов, делать ставку именно на процветание нашей Нижегородской области», — сказал руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Филипенко.
Напомним, за подсчетом голосов жители страны могли следить в прямом эфире. Информацию о результатах предварительного голосования можно узнать на сайте процедуры pg.er.ru. Ниже представлены списки кандидатов, которые стали победителями предварительного голосования в Нижегородской области.
Победители предварительного голосования в Государственную Думу РФ:
Кандидаты, которые возглавят партийный список от региона:
Роман Любарский (74 302 голоса).
Павел Карасев (48 041 голос).
Илья Зотов (40 001 голос).
Алексей Антонов (37 074 голосов).
Наталья Шорохова (23 928 голосов).
Александр Табачников (21 564 голоса).
Владимир Кочетов (15 941 голос).
Оксана Адинаева (12 635 голосов).
Роман Зыков (9 542 голоса).
Дарья Юнина (9 000 голосов).
Кандидаты, которые будут представлять партию по одномандатным избирательным округам:
Округ № 131 (Нижегородский) — Юрий Станкевич (18 912 голосов).
Округ № 132 (Приокский) — Евгений Костин (16 767 голосов).
Округ № 133 (Автозаводский) — Дмитрий Грачев (18 584 голоса).
Округ № 134 (Канавинский) — Юлия Гаревская (16 422 голоса).
Округ № 135 (Борский) — Артем Кавинов (23 429 голосов).
Победители предварительного голосования в Законодательное Собрание Нижегородской области по территориальным группам:
Группа № 1 — Павел Александров.
Группа № 2 — Александр Курицын.
Группа № 3 — Наталья Шорохова.
Группа № 4 — Дмитрий Филипенко.
Группа № 5 — Антон Ананьин.
Группа № 6 — Федор Севрюков.
Группа № 7 — Галина Клочкова.
Группа № 8 — Дина Шакурова.
Группа № 9 — Михаил Клочков.
Группа № 10 — Алексей Ушаков.
Группа № 11 — Александр Петровский.
Группа № 12 — Александр Корименко.
Группа № 13 — Данила Капанов.
Группа № 14 — Алексей Антонов.
Группа № 15 — Павел Игошин.
Группа № 16 — Ирина Макарова.
Группа № 17 — Николай Упирвицкий.
Группа № 18 — Роман Голубин.
Группа № 19 — Владимир Паков.
Группа № 20 — Вячеслав Аксиньин.
Группа № 21 — Андрей Дранишников.
Группа № 22 — Александр Тимофеев.
Группа № 23 — Алексей Генералов.
Группа № 24 — Владимир Петрухов.
Группа № 25 — Денис Бакиев.
Победители предварительного голосования в Законодательное Собрание по округам:
Округ № 1 — Кирилл Эпштейн (3 838 голосов).
Округ № 2 — Вадим Пичугин (2 995 голосов).
Округ № 3 — Владимир Москаленко (1 958 голосов).
Округ № 4 — Василий Суханов (3 845 голосов).
Округ № 5 — Михаил Морозов (4 760 голосов).
Округ № 6 — Илья Храмов (2 488 голосов).
Округ № 7 — Максим Ребров (2 519 голосов).
Округ № 8 — Юрий Балашов (3 984 голоса).
Округ № 9 — Наталья Смотракова (2 362 голоса).
Округ № 10 — Антон Гребень (4 236 голосов).
Округ № 11 — Андрей Куваев (1 603 голоса).
Округ № 12 — Евгений Люлин (1 827 голосов).
Округ № 13 — Игорь Норенков (2 274 голосов).
Округ № 14 — Игорь Тюрин (5 274 голосов).
Округ № 15 — Александр Барыков (8 150 голосов).
Округ № 16 — Юрий Якимов (6 534 голоса).
Округ № 17 — Дмитрий Краснов (3 314 голосов).
Округ № 18 — Леонид Литвиненко (3 452 голоса).
Округ № 19 — Рустам Досаев (4 895 голосов).
Округ № 20 — Валерий Антипов (6 481 голос).
Округ № 21 — Константин Дежурнов (5 625 голосов).
Округ № 22 — Владимир Беспалов (5 205 голосов).
Округ № 23 — Александр Шаронов (1 998 голосов).
Округ № 24 — Алексей Степанов (5 832 голоса).
Округ № 25 — Александр Табачников (5 832 голоса).
