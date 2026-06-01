Синоптик рассказала, где ждать климатических аномалий на этой неделе

Паршина рассказала, где ждать климатических аномалий на этой неделе в России.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Погодные аномалии на этой неделе в России ожидаются в Ханты-Мансийском округе, Алтайском крае, Бурятии, Забайкальском крае, Мурманской и Волгоградской областях, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.

«Аномальная жаркая погода ожидается 2−3 июня в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, где температура будет на 6−8 градусов выше климатической нормы и днем температура будет достигать +23−28 градусов. С 1 по 5 июня в Алтайском крае аномально жаркая погода с максимальной температурой +30 градусов и более, а 5−6 июня в Мурманской области температура будет на 4−8 градусов выше нормы, где днём будет +15−20 градусов», — рассказала синоптик.

Она также предупредила и об отрицательных аномалиях в Бурятии и Забайкальском крае, а также в Волгоградской области.

«Со 2 по 3 июня в Бурятии и Забайкальском крае погода ниже нормы на 4−6 градусов, с ночными заморозками. А в Волгоградской области 2 июня днем ожидается +17−22 градуса, что на 6 градусов ниже нормы», — уточнила Паршина.