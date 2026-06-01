Путин: Наказание виновным в атаке на колледж в Старобельске будет неотвратимым

Наказание виновным в атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колледж в Старобельске Луганской Народной Республике будет неотвратимым. С таким заявлением в понедельник, 1 июня, выступил президент России Владимир Путин в рамках совещания о мерах поддержки пострадавших и ходе расследования теракта.
— Пригласил неслучайно и генерального прокурора, и председателя Следственного комитета [РФ]. Просил бы вас дать свои оценки произошедшего и доложить, как идет работа по выявлению этих преступников. Все они должны получить заслуженное наказание. И оно будет неотвратимым, — сказал глава государства.
Путин выразил соболезнования и поручил с максимальным вниманием отнестись к каждой семье, столкнувшейся с трагедией в Старобельске. По словам президента, Украина решила открыть «новую страницу в череде своих преступлений», придать новое качество конфликту.
— Ну что ж, это их выбор, — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.
24 мая армия страны нанесла массированный удар по украинским военным объектам с использованием ракет «Орешник», «Искандер», «Кинжал» и «Циркон». Позднее украинские СМИ сообщили, что системам ПВО страны не удалось отразить ночной удар российских ракет по Киеву и Киевской области. Удары стали ответом на атаку ВСУ по Старобельску.
Украинские военные нанесли удар по территории общежития в Старобельске в ночь с 21 на 22 мая. В момент атаки в здании находились 86 учащихся и один работник.