Путин подписал указ о ежегодном проведении недели «Народов России» ежегодно

Путин подписал указ о проведении Международной недели «Народы России» ежегодно.

Путин подписал указ о проведении Международной недели «Народы России» ежегодно.

Источник: РИА Новости

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международной недели «Народы России» ежегодно, координация возложена на аппарат Совета безопасности РФ, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.

«В целях укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и развития международного гуманитарного сотрудничества постановляю: установить, что Международная неделя “Народы России” проводится ежегодно. Возложить координацию деятельности по подготовке и проведению Международной недели “Народы России” на аппарат Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, президент поручил правительству РФ обеспечивать финансирование расходов, связанных подготовкой и проведением Международной недели «Народы России» и оказывать совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления содействие Фонду «Росконгресс» в подготовке и проведении Международной недели «Народы России».

Также обеспечение проведения анализа и обобщение итоговых материалов Международной недели «Народы России» возложена на Фонд «Росконгресс».

Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
