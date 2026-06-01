Путин подписал указ о ежегодном проведении недели «Народов России» ежегодно

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Международной недели «Народы России» ежегодно, координация возложена на аппарат Совета безопасности РФ, соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
«В целях укрепления единства многонационального народа Российской Федерации и развития международного гуманитарного сотрудничества постановляю: установить, что Международная неделя “Народы России” проводится ежегодно. Возложить координацию деятельности по подготовке и проведению Международной недели “Народы России” на аппарат Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Кроме того, президент поручил правительству РФ обеспечивать финансирование расходов, связанных подготовкой и проведением Международной недели «Народы России» и оказывать совместно с федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления содействие Фонду «Росконгресс» в подготовке и проведении Международной недели «Народы России».
Также обеспечение проведения анализа и обобщение итоговых материалов Международной недели «Народы России» возложена на Фонд «Росконгресс».