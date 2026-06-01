Гуцан назвал имена ответственных за теракт в Старобельске

В рамках уголовного дела о теракте в Старобельске в качестве обвиняемых по делу 27 мая были привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадьяра» Андрей Клименко, командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олег Иващенко. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал Генеральный прокурор России Александр Гуцан.
«Здесь я еще хочу отметить, что командующий Силами беспилотных систем ВСУ Бровди уже осужден по уголовному делу и заочно приговорен в нашей стране к пожизненному лишению свободы. И объявлен в международный розыск», — добавил он.
Кроме того, Генпрокуратура взяла под контроль результаты доследственной проверки должностных лиц, которые были ответственны за работу систем ПВО, а также оценит работу экстренных служб по объявлению угрозы ракетной опасности и БПЛА.
