Гуцан назвал имена ответственных за теракт в Старобельске

В рамках уголовного дела о теракте в Старобельске в качестве обвиняемых по делу 27 мая были привлечены командир 414-й отдельной бригады беспилотных систем «Птицы Мадьяра» Андрей Клименко, командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Олег Иващенко. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным рассказал Генеральный прокурор России Александр Гуцан.