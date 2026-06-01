Глава Сальского района опубликовал кадры с места падения беспилотника

По словам руководителя района, сигнал об опасности поступил в начале третьего ночи. Единая дежурно-диспетчерская служба доложила, что в небе над районом замечены беспилотники самолетного типа — такие же уже появлялись здесь во время атак годом ранее. Один из аппаратов сдетонировал прямо над Сальском.